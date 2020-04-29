شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى المستشار القانوني للجيلاية اقتراح إقامة انتخابات لمدة عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد، يحتاج إلى دراسة متأنية لاسيما وأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية صيفا خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام في 2021.

قال محمد الماشطة خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: ، هل الدورة الأولمبية في 2024 ستقام في موعدها أم ستؤجل إلى 2025؟ وأى أن الموقف القانوني لو تم اجراء الانتخابات وفق قانون الرياضة سيتم إجرائه بعد سنة ، ولكن هذا سيأخذنا لمسألة الطعون ولابد من استقراره ولو عدلنا اللائحة من الممكن أن تجرى الانتخابات في أغسطس أو سبتمبر والاقرب للصواب ان تقام الانتخابات بعد الدورة الأولمبية.

تابع: لو الدورة الاولمبية 2024 ستصبح مدة المجلس 3 سنوات فقط ، ولابد من دراسة الموضوع من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن انشاء روابط في لائحة اتحاد الكرة الجديدو، على اعتبار أن رابطة الاندية المحترفة تستطيع ادارة المسابقات وبيع الحقوق الاعلانية، ولكن قانون الرياضة الحالي لا يوجد به اشهار للروابط لان الاشهار في وزارة التضامن وهذا مخالف للوائح الدولية.