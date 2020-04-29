شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: انتخابات اتحاد الكرة ستكون لمدة عام فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن اتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ستكون لمدة عام واحد، على أن تجرى انتخابات أخرى فى العام الذى يليه، وذلك وفقًا لقانون الرياضة المصرى.
أضاف وزير الرياضة فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه غير مطروح على الطاولة فكرة مد مدة اللجنة الخماسية لتُدير الجبلاية لمدة عام أخر، ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات فى شهر يوليو المقبل على أن تستمر حتى انتهاء الدورة الأوليمبية في العام المقبل 2021.
تابع أشرف صبحى حديثه مؤكدًا أن هذا ما ينص عليه قانون الرياضة المصرى، إلا إنه سيتم انتظار رأى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فى هذا الملف.
وعن مقترح فتح الأندية للتدريبات فى الفترة المقبلة، قال وزير الرياضة إنه يتم دراسة الأمر مع الحكومة، وتحديد الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من أجل العودة تدريجيًا، إلا إنه سيتم دراسة الأمر بجدية قبل اتخاذ أى قرار.
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