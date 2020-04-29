عبد الله سيسيه : حسام حسن مدرب عظيم وأحمد حسن قائد حقيقي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف البوركينابي عبدالله سيسيه لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن سعيد بقضاء فترة احترافية ضمن صفوف الفريق الابيض قائلا : "فترة تواجدي مع الزمالك هى اقضل ذكرياتي الكروية"
وقال اللاعب السابق للزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2: "استمتعت بتواجدى تحت قيادة حسام حسن وهو مدرب عظيم تعلمت منه الكثير".
وختم اللاعب: "تمنيت اللعب بجانب شيكابالا لكن لم يحالفني الحظ، وشعرت بالراحة في نادي المصري خاصة مع رئيس النادي كامل ابو علي".
سيسيه كان يلعب ضمن صفوف المصري 2010 -2012 ثم انتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر ومنه إلى اتحاد الشرطة.
في سياق مختلف دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.
ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.
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