شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: الجوهوي كان بيدفع للجماهير علشان تشجعه وتهاجم اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي والمنتخب الوطني السابق أن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح أموال للجماهير لكي يهتفو باسمه في المباريات .
وأضاف عبد العال في تصريحات تليفزيونية، أن الراحل محمود الجوهري قام بإنشاء روابط من المشجعين لكي يهتفو باسمه فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها، وأشار رضا أن الجوهري كان يكره اللاعيبه المهارية مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر أبوزيد وبدر رجب.
وأكد رضا عبد العال، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن أبو ريدة فشل في حل أزمة صلاح مع المنتخب ولم يستطع التعامل مع الشركات الراعية في أزمة صلاح الأخيرة مع الفراعنة وكان لابد على أبو ريدة أن يحتوي الأزمة قبل وقوعها بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية والوصول إلي إتفاق معين يرضي الطرفين.
كما أكد لاعب الزمالك والاهلى والمنتخب الوطني السابق أن محمود الخطيب هو أسطورة الاهلي على مدار تاريخه لما حققه من أرقام وبطولات .
وواصل قائلا ان الخطيب يُعد اسطورة الاهلي على مدار تاريخه لانه حقق القاب فردية وجماعيه ونجح في التواجد ضمن الكُبار في قارة افريقيا اثناء تواجده داخل القلعة الحمراء.
أكد رضا عبد العال أن جيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الافضل في تاريخ مصر بالأرقام، وأن شحاتة حقق ما لم يُحققه اي مدرب مع المنتخب الوطني مع هذا الجيل خاصة وانه حقق 3 بطولات افريقيا متتاليين لم تحدث مع أي منتخب في قارة افريقيا .
وتابع عبد العال أن جيل حسن شحاتة يُعد الأفضل في التاريخ لانهم قدموا آداء مميز جداً خاصة في كأس العالم للقارات وبالأخص في مباراة البرازيل .
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