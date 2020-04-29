شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة : مستعدون لعودة النشاط.. وأرسلنا سيناريو استئناف الدوري لوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن توجه الجبلاية لا ينفصل عن السياسة العامة للدولة ووزارة الشباب والرياضة موضحات أن ما يقوم به الاتحاد حاليا هو مجرد سيناريوهات تخيلية لاستئناف المسابقة حال صدر قرار بذلك من الدولة.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، أن الاتحاد سيكون له اشتراطات حال صدور القرار باستئناف النشاط الرياضي بجانب الأخذ في الاعتبار اشتراطات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد محمد على أنه لا يمكن عودة النشاط الرياضي كسابق عهده حفاظا على عدم تفشى الفيروس وانتشار العدوى ويتبع ذلك التعطل لفترات زمنية أخرى، مشيرا إلى أن العودة مرتبطة بأخد الحد الأقصى من الجراءات الوقائية.