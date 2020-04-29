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أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 4 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 28 / 4 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، كارتيرون يؤجل حسم مصير أجانب الزمالك فى الموسم الجديد

كارتيرون يؤجل حسم مصير أجانب الزمالك فى الموسم الجديد

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على إرجاء حسم ملف الرباعى الأجنبى الكونغولى كاسونجو، مهاجم الأبيض، والإيفوارى رزاق سيسيه، المُعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى والنيجيرى معروف يوسف، المُعار إلى صفوف المقاولون العرب، والمغربى حميد أحداد، المعار إلى الرجاء البيضاوى المغربى، وذلك فى الموسم القادم.

كارتيرون يؤجل حسم مصير أجانب الزمالك فى الموسم الجديد

 

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الزمالك يجس نبض بيراميدز لضم طارق طه

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس القاتل.

الزمالك يجس نبض بيراميدز لضم طارق طه

 

 

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