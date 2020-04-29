7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/4/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ،كشف مسئولو اللجنة الحماسية باتحاد الكرة ان مسابقة الدوري ما زالت قائمة وسيتم استئنافها فور السيطرة علي فيروس كورونا. بعد إلغاء الدوري الفرنسي .. اتحاد الكرة: متمسكين باستمرار المسابقة كشف مسئولو اللجنة الحماسية باتحاد الكرة ان مسابقة الدوري ما زالت قائمة وسيتم استئنافها فور السيطرة علي فيروس كورونا. كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه ليس من حق اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية طلب حيثيات قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأخير بشأن شكوى النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد. الزمالك يجس نبض بيراميدز لضم طارق طه دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، أنه فخور بما قدمه خلال فترة توليه قيادة الجبلاية. Advertisements طلعت يوسف: أرحب بعودة الدورى بشرط.. وتلاحم المسابقات يضر بالمنتخب أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، ترحيبه بعودة بطولة الدورى، بشرط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاهتمام بأدق التفاصيل. تلقى منافسي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا دعما جديدا من اتحاد الكرة في بلدهم، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا قررت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، عقد جلسات مع الاتحادات الرياضية لبحث الخطط البديلة التي وضعتها استعدادا لدورة الالعاب الاولمبية 2021 بمدينة طوكيو اليابانية .

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