شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: وزارة الشباب والرياضة ترصد مخالفات مالية فى الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي سيف زاهر أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من وزارة الشباب والرياضة بشأن وجود بعض المخالفات داخل جدران الجبلاية، وطالبت مسئولي اتحاد الكرة بضرورة تقديم المستندات اللازمة للرد على هذه المخالفات.

قال خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم سبورت": من أهم المخالفات التي رصدها تقرير وزارة الرياضة تعيين بعض شباب الألتراس من قبل اتحاد الكرة، ووجود مخالفات في الدورات التدريبية للمدربين، وتعيين أحد مدربي المنتخب الأولمبي بنادي وادي دجلة، وكذلك عمل إدارى المنخب الأولمبي في المملكة العربية السعودية.

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ورد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة على تقرير مخالفات وزارة الرياضة بأن مسئولي الجبلاية يحضرون للرد على كل مخالفات الوزارة، وكل استفسار تم بالخطاب، سواء بوجودها أو عدم وجودها، مشيرا إلى أنه سيتم عمل ملف كامل للرد على الوزارة وكل جهة مسئولة اذا ما تطلب الأمر إلى ذلك.