شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يطالبون الوكلاء بتقديم عروض احتراف رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب بعض لاعبي الزمالك من وكلاء اللاعبين احضار عروض احتراف رسمية لإدارة النادى كشرط للتفاوض معهم ومعرفة رأيهم في العروض المقدمة لهم شفهيا فقط حتي الأن.

وطلب المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي من وكلاء اللاعبين الذين يتحدثون معهم عن وجود عروض احتراف خليجية واوربية بضرورة تقديم عرض رسمي للزمالك أولا قبل معرفة رأيهم في العروض، وذلك تنفيذا لتعليمات إدارة النادي التي حذرت اللاعبين من التعامل مع العروض الوهمية حفاظا علي قيمتهم كلاعبين في نادي الزمالك.

من ناحية اخري دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

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ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.