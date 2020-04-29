شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الزمالك يرفض التفريط في عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك يرفض التفريط في عبد الله جمعة لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات لقناة نادي الزمالك : الفريق لن يفرط في عبد الله جمعة الموسم المقبل مهما كانت العروض التي سيتلقاها، في ظل الحاجة له الموسم المقبل، مضيفا أن إدارة الزمالك تبحث تدعيم الفريق بعناصر مميزة وليس تفريغه من النجوم.

من ناحية اخري طلب بعض لاعبي الزمالك من وكلاء اللاعبين احضار عروض احتراف رسمية لادارة الزمالك كشرط للتفاوض معهم ومعرفة رايهم في العروض المقدمة لهم شفهيا فقط حتي الان.

وطلب المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي من وكلاء اللاعبين الذين يتحدثون معهم عن وجود عروض احتراف خليجية واوربية بضرورة تقديم عرض رسمي للزمالك أولا قبل معرفة رأيهم في العروض، وذلك تنفيذا لتعليمات إدارة النادي التي حذرت اللاعبين من التعامل مع العروض الوهمية حفاظا علي قيمتهم كلاعبين في نادي الزمالك.

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في سياق مختلف دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.