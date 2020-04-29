شكرا لقرائتكم خبر عن انتماءات الفنانين للقطبين.. حب الأهلي والزمالك ممتد من الكلاسيكيين إلى الجيل الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فنانو مصر ليسو بعيدين عن صراع الانتماء لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك باعتبارهم الأفضل والأكثر شعبية في مصر، حيث يتنوع انتماء الفنانين من الممثلين والمغنيين، ما بين اللون الأحمر والأبيض.

فنانو مصر عبروا عن انتمائهم وتعلقهم بناديهم مثل من حضر مباريات لفريقه أو أهدى أغنية لناديه للتعبير عن حبه مثلما فعلها محمد حماقي وسعد الصغير مع الأهلي وهاني شاكر مع الزمالك، ومنهم من تعلق بتشجيع أحد القطبين لحبه وعشقه لأسماء معينة كما هو الحال بالنسبة للفنان العالمي عمر الشريف الذي ارتبط بالأهلي بسبب عشقه للراحل صالح سليم.

وتندرج الانتماءات الكروية بين الفنانين داخل مصر بين الأهلي أو الزمالك، حيث بات هناك العديد من الأسماء الرنانة في السينما أو الدراما أو الغناء بمختلف ألوانه يتقاسمون تشجيع قطبي الكرة المصرية.

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وقال الفنان هشام إسماعيل أن والده كان من أشد المنتمين للنادي الأهلي، وعلى رالغم من ذلك قام بعضوية عاملة في نادي الزمالك.

وأضاف هشام إسماعيل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" والدتي كان تشجع الزمالك وهي سبب في تشجيعي له".

وواصل:" أذهب للملعب لمساندة الزمالك دائماً وكنت متواجداً في ستاد القاهرة في لقاء الترجي التونسي".

قال الفنان هشام إسماعيل، أنه توقع فوز الزمالك على الترجي بثلاثية بعدما سجل الفريق التونسي هدف التقدم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف :" لحظة تسجيل هدف الترجي كنت واثق في عودة الزمالك للمباراة وفوزه بعدد وافر من الأهداف وهو ما حدث".

وتابع:" الزمالك دائماً ما يفاجئنا ببطولاته في الوقت الذي كان يتوقع البعض اخفاقه، وسعدت كثيراً بلقبي السوبر المصري والأفريقي في فبراير الماضي".