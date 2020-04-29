شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب موقف الدورى العام للبدء فى إجراءات عودة الثلاثى المحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو الزمالك قرار اتحاد الكرة بشأن مصير الدوري الموسم الحالي، للبدء في إجراءات عودة الثلاثي المحترف التونسي فرجاني ساسي والمغربيان اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم المتواجدون في بلادهم.

ومن المنتظر ان يحسم اتحاد الكرة موقف الموسم الحالي قبل يوم 5 مايو وفقا لخطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي وصل اتحاد الكرة اليوم، وينتظر مسئولو الزمالك قرار اتحاد الكرة للبدء في حجز تذاكر العودة للاعبين وترتيب إجراءات العزل الصحي فور وصولهم مصر، حتي لا يتأخر اللاعبون في الانضمام لتدريبات الفريق في حالة عودة الدوري مرة اخري.

من ناحية اخري ، طلب بعض لاعبي الزمالك من وكلاء اللاعبين احضار عروض احتراف رسمية لادارة الزمالك كشرط للتفاوض معهم ومعرفة رايهم في العروض المقدمة لهم شفهيا فقط حتي الان.

وطلب المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي من وكلاء اللاعبين الذين يتحدثون معهم عن وجود عروض احتراف خليجية واوربية بضرورة تقديم عرض رسمي للزمالك أولا قبل معرفة رأيهم في العروض، وذلك تنفيذا لتعليمات إدارة النادي التي حذرت اللاعبين من التعامل مع العروض الوهمية حفاظا علي قيمتهم كلاعبين في نادي الزمالك.

في سياق مختلف دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

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ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.