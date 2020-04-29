شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جائزة فرنسا الكبرى للسيارات بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف منظمون فى بيان، أنهم قرروا إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى للسيارات ضمن بطولة العالم فورمولا 1 والمقرر فى 28 يونيو المقبل فى حلبة لو كاستوليه بسبب أزمة جائحة كورونا. ولم ينطلق موسم فورمولا 1 حتى الآن مع إلغاء أو تأجيل تسعة سباقات.

وبذلك أصبح السباق الفرنسى عاشر سباق يتأثر بالأزمة الصحية المستمرة على مستوى العالم. فى نفس السياق، قال تشيس كارى رئيس مجلس إدارة الفورمولا 1، إن البطولة تخطط لانطلاق موسم 2020 بدون جمهور فى النمسا، فى بداية يوليو المقبل.

وأضاف: «على أن يختتم الموسم فى أبو ظبى خلال ديسمبر المقبل، بعد سباقات فى آسيا والأمريكيتين والشرق الأوسط».

وسيقام السباق الأول فى حلبة ريد بول فى النمسا ما بين 3 و5 يوليو المقبل.

وألغى سباق جائزة فرنسا الكبرى الذى كان مقررًا فى حلبة لو كاستوليه فى يونيو المقبل ليصبح عاشر سباق يتأثر بأزمة فيروس كورونا حتى الآن.

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