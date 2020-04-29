شكرا لقرائتكم خبر عن «تيم»: اللاعبون الأدنى تصنيفًا لا يستحقون المساعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض دومينيك تيم، المصنف الثالث عالميا، محاولات اللاعبين الأعلى تصنيفا فى التنس، مساعدة منافسيهم الأقل تصنيفا الذين يعانون ماليا، بسبب توقف البطولات جراء جائحة فيروس كورونا.

وفى الأسبوع الماضى، طالب نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، اللاعبين بدعم مالى للصندوق، الذى أطلقته الاتحادات التى تدير اللعبة.

وذلك لمساعدة اللاعبين الذين تأثروا بالتوقف، الذى بدأ فى مارس وسيستمر حتى منتصف يوليو، على الأقل.

لكن اللاعب النمساوى يشعر بأن هناك قطاعات أخرى فى المجتمع، بحاجة إلى مساعدة عاجلة خلال الأزمة الاقتصادية، التى سببها الفيروس.

وأبلغ تيم صحيفة «كرونه» النمساوية: «لا يوجد لاعب تنس يكافح من أجل قوته، حتى هؤلاء أصحاب التصنيف الأقل.. لن يتعرض أى منهم لمجاعة».

وانتقد تيم، البالغ عمره 26 عاما، والذى بلغ ثلاث مباريات نهائية فى البطولات الأربع الكبرى منذ 2018، تصرفات بعض اللاعبين أصحاب التصنيف الأدنى، وقال إنهم لا يستحقون مساعدة اللاعبين الأعلى تصنيفا.

وأضاف: «هناك العديد من اللاعبين الذين لا يضعون الرياضة فوق كل شىء، ولا يعيشون بأسلوب احترافى.. لا أعتقد أنهم يستحقون المال، أفضل منح المال لأشخاص أو مؤسسات تحتاج هذه المبالغ».

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وتابع: «لم يحصل أى من المصنفين الأعلى ترتيبا على أى شىء بسهولة، وكان علينا شق طريقنا للقمة.. لا توجد ضمانات فى أى وظيفة سأقوم بها وأحصل على المال الوفير».