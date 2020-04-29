شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يجهز ضربة موجعة لـ«كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يطمح بايرن ميونخ أن يكون الأفضل دائما، حتى فى أوقات الأزمات، وهذا ربما يوحى بأنباء سيئة للبرازيلى فيليب كوتينيو، المعار للفريق من برشلونة.

ويتوقع أن تقل الانتقالات الكبيرة فى أوروبا هذا العام بعد أن توقفت الدوريات بسبب وباء فيروس كورونا، وحدوث أزمات اقتصادية للأندية، ولكن بايرن ميونخ مازال جريئا.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضى لبايرن ميونخ لصحيفة «فيلت آم سونتاج»: «نريد أن نقوى فريقنا بموهبة كبيرة من أوروبا، وأن نجلب نجما دوليا لبايرن ميونخ، والذى من شأنه أن يرفع جودة الفريق والمساعدة على تقديم كرة قدم مثيرة ومربحة للجماهير».

وكان يفترض أن يكون صانع الألعاب البرازيلى كوتينيو هو النجم الدولى، عندما أعير لبايرن ميونخ قادما من برشلونة فى أغسطس.

وتعثرت مسيرة كوتينيو فى إسبانيا بعدما كانت مزدهرة مع ليفربول، ولكن أداءه فى بايرن لم يكن مقنعا.

كوتينيو - صورة أرشيفية

والآن خضع اللاعب لجراحة فى الكاحل، وبما أن هناك عدم وضوح للرؤية لاستئناف منافسات الدورى الألمانى (بوندسليجا)، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا، وربما يكون اللاعب بالفعل خاض آخر مبارياته مع حامل لقب الدورى الألمانى.

وتنتهى فترة إعارة كوتينيو لبايرن يوم 30 يونيو المقبل، ويبدو أنه من غير المرجح، وفقا لتصريحات حميديتش، أن بايرن ميونخ سيقوم بتفعيل خيار الشراء المقدر بـ120 مليون يورو (130 مليون دولار).

وحتى لو كان هناك خصم كبير فى سعر اللاعب فى أوقات فيروس كورونا فإنه على الأرجح لن يغير هذا شيئا.

وربما يحصل كوتينيو، 27 عاما، على وداع بسيط رغم أنه ارتدى القميص رقم 10 التاريخى، بعد ثمانية أشهر فقط من اعتزال آرين روبن.

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وكان بايرن لا يرحم فى الماضى، حيث استعار خاميس رودريجيز من ريال مدريد، قبل أن يقرر عدم شرائه بسبب أداء متذبذب، مثل كوتينيو حاليا.

والمشكلة الرئيسية لكوتينيو فى بايرن ميونخ هى استعادة توماس مولر لمستواه، حيث عانى مولر بشدة فى الموسم الماضى واستبعد من المنتخب الألمانى، ولكنه كان مذهلا هذا الموسم، حيث يقود قائمة صانعى الأهداف فى البوندسليجا بعدما صنع 16 هدفا.

وبكل وضوح، يفضل هانز فليك، المدير الفنى لبايرن، مولر وهو ما ظهر عندما حصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على عقد جديد حتى 2023.

ويركز بايرن ميونخ على لاعبين آخرين، يحتاجون لتمديد عقودهم، بدلا من تأمين التعاقد مع كوتينيو.