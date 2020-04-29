شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدرس الاستغناء عن بوجبا فى الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وسائل الإعلام الإنجليزية أن النرويجى أولى جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، مجبر على بيع بعض اللاعبين من أجل تعزيز حظوظه فى الدخول بقوة فى سوق الانتقالات المقبلة.

وربما يشمل ذلك التفريط فى خدمات النجم الفرنسى بول بوجبا، فى حال تلقى الفريق عرضا مميزا من أجل ضم بطل المونديال الأخير، وذلك بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وحذر إد وودوارد، الرئيس التنفيذى لمانشستر يونايتد، يوم الجمعة الماضى، من أن تفشى فيروس كورونا المستجد سيقيد ميزانية الفريق الخاصة بالانتقالات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يرغب فيه أولى جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، فى التعاقد مع جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، وجاك جريليش، نجم أستون فيلا.

وبالتالى يحتاج سولسكاير لبيع لاعبين مثل بوجبا وكريس سمولينج لإجراء تغييرات كبيرة فى قائمة الفريق، ومن اللاعبين الذين قد يلجأ لبيعهم أيضًا لتوفير الأموال كل من ماركوس روخو وجيسى لينجارد وأندرياس بيريرا.

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