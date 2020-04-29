شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينهى اتفاقه مع شتيجن على التجديد 4 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مسؤولو نادى برشلونة اجتماعا مع فوم بروك، وكيل مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى الفريق الكروى الأول، عبر الفيديو الأسبوع الماضى، لمواصلة التفاوض بشأن تجديد عقد الحارس الألمانى.

وينتهى عقد تير شتيجن مع برشلونة فى 2022، وسط ترقب العديد من الأندية الكبرى فى أوروبا، مثل بايرن ميونخ وتشيلسى ويوفنتوس.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أوسكار جراو، المدير التنفيذى لبرشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفنى، قادا المفاوضات، وكان هناك اتفاق متبادل لتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم.

وأوضحت الصحيفة أن التجديد يعتبر أولوية لبرشلونة وتير شتيجن، حتى فى هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التى أحدثها فيروس كورونا، والتى من شأنها أن تؤثر على الراتب الذى يتقاضاه الحارس الألمانى فى عقده الجديد.

ويدرك برشلونة صعوبة انتقال تير شتيجن لأى نادٍ آخر خلال هذه المرحلة، فلا أحد يمتلك المال اللازم لشرائه.

Advertisements