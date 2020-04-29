شكرا لقرائتكم خبر عن بيع قميص«مارادونا» لمساعدة متضررى كورونا فى نابولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تم بيع قميص منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الخاص بالنجم السابق دييجو مارادونا مقابل 55 ألف يورو (59 ألف دولار) فى مزاد علنى، لمساعدة جمعية خيرية بمدينة نابولى الإيطالية ترعى المتضررين فى المدينة من جائحة فيروس كورونا المستجد وتدابير الإغلاق القاسية فى إيطاليا.

وقال اللاعب الإيطالى السابق تشيرو فيرارا، الذى خاض مباراته الأولى مع منتخب بلاده فى مواجهة مارادونا واستلم قميص الأسطورة الأرجنتينى بعد لقاء ودى جرى بين منتخبى إيطاليا والأرجنتين فى يونيو 1987 «لقد تأثرت وأنا أقول لكم إنه بعد 33 عاما سوف أفارق هذا القميص».

ولعب مارادونا وفيرارا معا فى صفوف نابولى، وتوجا بلقب الدورى الإيطالى فى عامى 1987 و1990.

وأسس فيرارا، المولود بمدينة نابولى، جمعية خيرية تسمى (كانافارو فيرارا) بالاشتراك مع الشقيقين المعتزلين فابيو وباولو كانافارو، المولودين فى نفس المدينة أيضا.

وكتب مارادونا على حسابه الخاص بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعى «لقد ربحنا مباراة أخرى، تشيرو فيرارا». «ربما هو الربح الأكثر أهمية. لقد فزنا بها معا كما كنا نفعل دائما.. يشرفنى أننى ساهمت فى مساعدة شعبنا على شراء السلع الأساسية فى هذه اللحظة غير المسبوقة».

وقال فيرارا إن حصيلة المزاد بلغت 85 ألف يورو من بيع تذكارات لـ26 لاعب كرة قدم بجانب مارادونا، مشيرا إلى أن التبرعات ستذهب إلى الأشخاص الذين تضررت أنشطتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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