شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال»: لماذا لا نعود للتدريبات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تساءل نجم التنس الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الثانى عالميا، عن سبب عدم عودة اللاعبين للتدريبات فى أقرب وقت، بينما يذهب بعض الأشخاص سويا لأعمالهم.

ورغم تفهم نادال لوجود «أشياء أخرى تستحق حلها قبل التنس»، إلا أنه أكد أن الرغبة فى العودة للتدريبات فى أقرب وقت، هو طلب جماعى لجميع زملائه فى اللعبة.

وأكد صاحب الـ33 عاما، خلال محادثة افتراضية نظمها الاتحاد الإسبانى للتنس، أن مسألة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى؛ بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى العالم، أسهل فى التنس من الألعاب الأخرى الجماعية.

وأشار رافائيل نادال إلى أنه يشعر بتشاؤم كبير بخصوص إمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس فى القريب العاجل، فى خضم جائحة فيروس كورونا، التى تسببت فى توقف اللعبة، الشهر الماضى.

وأوضح المصنف الثانى عالميا فى دردشة حية نظمها الاتحاد الإسبانى للتنس «من وجهة نظرى، فإنى متشائم جدا بخصوص عودة المسابقات إلى نشاطها الطبيعى».

وأضاف: «فى التنس أنت فى حاجة إلى السفر كل أسبوع والإقامة فى الفنادق والذهاب إلى دول عديدة، حتى إذا لعبنا دون مشجعين، فإن تنظيم أى بطولة سيحتاج إلى اشتراك العديد من الناس وهو أمر لا يمكن تجاهله، على المستوى الدولى أرى مشكلة خطيرة».

وتأثرت كل المسابقات الرياضية بهذه الجائحة وتأجلت أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد، وتضمن ذلك بالتأكيد منافسات التنس، كما ألغيت بطولة ويمبلدون.

وأضاف نادال: «لقد قلنا بالفعل فى مرات عديدة إننا فى موقف صعب جدا على الجميع، خطوة بخطوة يبدو الأمر أقل سوءا لكننا تعرضنا لفترة صعبة على مدار شهر ونصف الشهر ووقعت خسائر لا يمكن إصلاحها وخسائر أخرى أقل أهمية، لكن دون شك سيتسبب ذلك فى معاناة فى المجتمع بالأشهر التالية».

وأردف: «أتمنى أن يكون ذلك لأشهر فقط وليس لسنوات لكنها مشكلة اقتصادية أيضا، سيفقد الكثير من الناس وظائفهم. هذه لحظات سيئة عندما تتابع وفاة الكثيرين».

Advertisements

وقال نادال (33 عاما) إنه حتى عند استئناف التنس، سيحتاج اللاعبون إلى الوقت للوصول إلى الجاهزية البدنية.

وأضاف نادال: «ستمثل استعادة اللياقة مهمة صعبة وسيكون المرء فى حاجة إلى انضباط كبير ومعاناة كبيرة. ستكون الأمور أفضل كلما كانت العودة مبكرة، بالنسبة لوجهة نظر عودة البطولات فأنا متشائم، لكن هناك الكثير جدا من الأشياء الأهم من التنس».

وإسبانيا من أكثر الدول المتضررة بالفيروس حيث أصيب أكثر من 223 ألف شخص بالعدوى بينما توفى أكثر من 23 ألف شخص.

ومن المقرر أن يلعب نادال فى بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية التى تنطلق يوم الاثنين بمشاركة 32 من أفضل لاعبى العالم حيث سيتم استبدال المضارب بأجهزة إلكترونية وسيكون اللعب من المنازل.