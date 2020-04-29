شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير الدورى الإسبانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وزير الصحة الإسبانى سلفادور إيلا، إنه ربما يجب الانتظار لفترة أطول قبل عودة منافسات كرة القدم من جديد، وذلك فى ظل استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

ويعمل الاتحاد الإسبانى لكرة القدم ورابطة الدورى الإسبانى والمجلس الرياضى الإسبانى على وضع خطة لاستئناف منافسات كرة القدم، المتوقفة لفترة غير محددة، وذلك عند الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

وطبقا للبروتوكول الذى قدمته رابطة الدورى الإسبانى، يتم إخضاع كل لاعب لفحص فيروس كورونا، وهو ما قد يمثل مشكلة نظرا لأن إسبانيا لا تشهد وفرة فى مستلزمات إجراء الاختبارات.

وقال وزير الصحة إيلا فى مؤتمر صحفى: «لا يمكننى الآن القول إنه من الممكن استئناف منافسات كرة القدم قبل الصيف، فهذا سيفتقد الحكمة من جانبى».

وأضاف: «هناك تعليمات من وزارة الصحة تطبق على كل التجمعات بأنواعها، بما فى ذلك كرة القدم الاحترافية. يجب وضع أى نوع من الاختبارات التشخيصية تحت تصرف الحكومات الإقليمية». وسجلت إسبانيا أكثر من 22 ألفا و900 حالة وفاة بسبب عدوى كوفيد-19، وأكثر من 220 ألف إصابة، علما بأن معدل الإصابات اليومى بدأ فى التراجع.

وتعتزم الحكومة الإسبانية تخفيف قيود الإغلاق العام اعتبارا من الثانى من مايو، حيث ستسمح للمواطنين بممارسة الرياضة فى الخارج وبشكل فردى لمدة ساعة واحدة يوميا، وذلك بشرط استمرار تراجع

معدل الإصابة.

الدوريات الأوروبية تنتظر قبلة الحياة واستئناف النشاط الكروى

فى سياق آخر، أكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن هناك مقترحا تتم مناقشته حاليا مع فرق الدورى الإنجليزى بشأن عودة بريميرليج.

وكان الاتحاد الإنجليزى بالاتفاق مع رابطة الدورى قد أعلنا عن تمديد فترة تعليق المباريات حتى نهاية الشهر الجارى بعد تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم.

وتعمل معظم الدول على إيجاد حلول لاستكمال الموسم المحلى بناء على توصية الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولى (فيفا).

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وقالت الصحيفة إن هناك اقتراحا بوضع الفرق فى عزل بأحد الفنادق لمدة 6 أسابيع، حتى إكمال باقى المباريات المتبقية فى الموسم.

وفى حالة الاستقرار على تنفيذ هذا القرار، فإن الفريق المضيف سيحجز نصف الفندق، بينما يحجز الفريق الضيف النصف الآخر، وعقب نهاية المباراة سيتم تنظيف غرف الفريق الضيف عقب مغادرة الفندق.

وأضافت أن الأندية ترغب فى اللعب على ملاعبها، لكن قد يتم اللعب على ملاعب محايدة للحفاظ على إجراءات السلامة.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، ويتبقى للريدز 6 نقاط فقط على التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.