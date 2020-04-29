شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى ينافس نيوكاسل لخطف «ميرتينز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن نادى تشيلسى يسعى للتعاقد مع الدولى البلجيكى دريس ميرتينز مهاجم نابولى الإيطالى، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل تمهيدًا لانضمامه لصفوف البلوز بداية من الموسم الجديد.

كان درايس ميرتنز، مهاجم نابولى الإيطالى، قد قرر التبرع بالقميص الذى ارتداه فى مواجهة برشلونة بدورى أبطال أوروبا، من أجل جمع الأموال للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة، إن فرانك لامبارد المدير الفنى للبلوز يقود المفاوضات مع ميرتينز، والذى يحق له التوقيع لأى فريق دون العودة لناديه الإيطالى، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى.

أشارت الصحيفة إلى أن لامبارد تواصل مع ميرتينز من أجل إقناعه بالانضمام للبلوز، حيث يحاول إقناعه برفض العروض الأخرى واللعب للفريق اللندنى الذى يحتاج إلى خدماته، فى ظل النقص العددى بالمهاجمين، واقتراب رحيل الفرنسى أوليفييه جيرو الصيف المقبل.