شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يضع شروطه قبل التعاقد مع «ديمبلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية، أن الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، يضع الفرنسى عثمان ديمبيلى جناح برشلونة فى قائمة المرشحين لتدعيم هجوم المدفعجية الموسم المقبل. قالت الصحيفة، إن إدارة أرسنال أبدت إستعدادها لضم ديمبلى جناح برشلونة، ومنافسة مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات النجم الفرنسى.

وأوضحت أن مسؤولى أرسنال طالبوا بالحصول على ضمانات جيدة حول ديمبلى من أجل اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو التوقيع معه فى الصيف، وتتلخص هذه الضمانات فى تقارير طبية شاملة عن إصابات اللاعب المتكررة مع البارسا لضمان سلامته قبل إتمام الصفقة.

وعانى الفرنسى عثمان ديمبلى من سلسلة إصابات متكررة مع برشلونة، حرمته من تقديم نفسه وإقناع جماهير البارسا بأدائه كما كان مع بوروسيا دورتموند، حيث 74 مباراة فقط مسجلًا 19 هدفًا، على عكس مسيرته مع بوروسيا دورتموند الذى لعب معه 49 مباراة فى موسم واحد فقط وسجل 10 أهداف.