شكرا لقرائتكم عادل عبد الرحمن: الأهلي يتعرض لهجمة إعلامية مدبرة.. ولا أحد يقدر عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق أن القلعة الحمراء تتعرض لهجمة إعلامية مدبرة وفوق العادة ، ومنهم من لهم مصالح خاصة ومنهم كباتن كبار مننا، مشيرا إلى أن لا يجب أن يحدث انتقاد الأهلي إلا في غرف مغلقة لأن هذه هي أخلاق الأهلي.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: أما انتقاده من الاخرين فلا يوجد بها مشكلة ، أما فيما يخص الحديث عن نادي القرن الإفريقي فالكلام به منتهي والأهلي هو نادي القرن من 20 عام.

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أشار إلى أن الأهلي ينافس على الأول على مستوى العالم من حيث التتويج بالألقاب وليس في مصر أو إفريقيا فقط، ولا يستطيع أحد هدم الأهلي، بسبب قيمه وتاريخه وجمهوره الذي يحميه.

نحاول التواصل مع من ينتقدون الأهلي من أبنائه ، مؤكدا أن هناك من ينتقد الأهلي لأهداف شخصية، وهذه الفئة لا نستطيع التعامل معها، خاصة اذا كانوا ممن هم أقدم مننا في الملاعب.