شكرا لقرائتكم عمار حمدي: أنا مشجع أهلاوي منذ الصغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش عن سعادته باللعب في الأهلي قائلا: "عندما عرض النادي الأهلي شرائي سعدت لأنني مُشجع أهلاوي منذ الصغر، وكنت أود الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، :"شعرت باهتمام كبير واختلاف في كل شيء داخل النادي الأهلي، لم أكن أتبع أي أنظمة غذائية من قبل، كنت نحيفاً للغاية، لكن النادي الأهلي خصص لي برنامج غذائي، وكنت أخضع لقياسات بدنية وعضلية يومياً".

وقال :"بعد ثلاثة شهور من البرنامج الغذائي في النادي الأهلي شعرت بتحسن، وبدأت أشارك مع فريق الناشئين وتألقت وسجلت الكثير من الأهداف، وكان لهذا التحول تأثير كبير على فترتي مع الاتحاد السكندري".

Advertisements

في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).