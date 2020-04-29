شكرا لقرائتكم عمرو محب يحتفل بمرور 15 عاما على تكريمه من سيب بلاتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الدكتور عمرو محب ممثل مركز الدراسات الرياضية السويسري cies بمصر الشريك التعليمي للاتحاد الدولي للكرة القدم فيفا، ذكريات تكريمه من قبل سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق بمناسبة افتتاح مشروع الهدف بدولة جيبوتي والذي صادف اليوم مرور 15 عاماً بالتمام والكمال. ويعلم عمرو محب مترجماً للمدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والذي سبق وأن قام بنفس المهام مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة التي تولي فيها القلعة الحمراء. وكتب عمر محب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اليوم يمر 15 عاما بالتمام والكمال على تكريمي من جوزيف بلاتر الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك على هامش افتتاح مشروع الهدف في جيبوتي، والذي شرفت بالإشراف على مراحل تنفيذه بصفتي نائبا لمدير مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم بدول شمال وشرق أفريقيا، في ذلك الوقت". Advertisements وعمل عمرو محب لمدة 12 عاماً كمدير عام مساعد مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم في دول شمال أفريقيا في الفترة من 2002 وحتى 2010. ويساهم عمرو محب حاليا وعلى مدار أكثر من 12 عاماً أيضاً في البرنامج التعليمي للاتحاد الدولي للعبة من خلال اشرافه على دبلومة فيفا التي تنظمها جامعة القاهرة بالشراكة مع المركز السويسري وجامعة نيوشاتيل والذي تخرج منه عدد من الدفعات التي تشارك بقوة في ادارة كرة القدم المصرية.

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