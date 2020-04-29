شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لابد من حسم قرار الدوري.. الأندية كل يوم بتخسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه من أشد المؤيدين لاستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز.

أضاف مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن فريقه أكثر المتضررين من توقف النشاط.

تابع مرتضى منصور: "الزمالك فاز ببطولتين وكان يمتلك شغف لمواصلة كل البطولات بما فيها الدوري الممتاز لكن كل الظروف تقول انه من الصعب استكمال البطولة.

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وطالب رئيس الزمالك من اللجنة الخماسية بضرورة التعجبل بإلغاء الدوري الممتاز لأن الأندية تتكبد خسائر كبيرة حاليا وقرار الإلغاء سيعجل الجميع يجلس على طاولة المفاوضات مع اللاعبين للوصول الى اتفاق بشأن مستحقات الموسم الحالي.

وتتوقف الأنشطة الرياضية على أثر الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.