شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يهاجم كهربا: كان جايلنا بشبشب زنوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوماً حاداً على محمود المنعم كهربا لاعب الأهلي والذي ينظر الاتحاد الدولي للعبة الشكوى المقدمة من القلعة البيضاء ضد بعد هروبه للدوري البرتغالي

وأكد مرتضى منصور في فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية قائلا: "خدنا محمود كهربا بشبب زنوبة وكان بيدور يجيب موتوسيكل أو عربية 128 قبل ما ينضم للزمالك، بعدها بقي بيركب سيارات بنتلي".

أضاف مرتضى منصور: "الزمالك سدد 170 ألف جنيه لطليقة اللاعب بعد حصولها على حكم نهائي بالنفقة والمتعة وكان اللاعب معرض للحبس وفي النهاية اللاعب باع النادي وهرب علشان يروح الأهلي".

ووجه رئيس الزمالك حديثه لوالد كهربا قائلا: "ضيعت ولادك الاثنين يا عبد المنعم، انت السبب في اللى هما فيه لحد دلوقتي".

Advertisements

تلقى مسئولو الأهلي تأكيدات من المحامي السويسري مونتييري بأن موقف النادي قوي وسليم بشأن قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، وأكد المحامي السويسري لإدارة الأهلي أنه يتابع الملف أولا بأول لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويرى أن الاهلي لن يتعرض لعقوبات قاسية من "فيفا" كما تردد مؤخراً.

ويتابع مونتييرى هذه القضية بشكل قوى فى الفيفا وأكد لمسئولى الأهلى مؤخراً أن موقف النادى سليم وقوى فى هذا الصراع، بعدما سبق وأرسل الأهلى رداً رسمياً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى التى سبق وتقدم بها نادى الزمالك ضد الأهلى وأتهمه فيها بتحريض محمود عبد المنعم كهربا بالهروب من الزمالك للانتقال للأهلي.

وجاء رد الأهلى بعدما النادى إخطاراً من "فيفا" عن طريق اتحاد الكرة المصرى، يُطالبه بالرد على شكوى الزمالك بشأن صفقة كهربا الذى انتقل رحل من القلعة البيضاء الصيف الماضى لنادى أفيس البرتغالى دون موافقة الزمالك قبل أن يلعب للأهلى فى يناير الماضى، وقال الزمالك فى شكواه إن الأهلى حرض اللاعب على الرحيل من الزمالك بمساعدة النادى البرتغالى.

وأكد الأهلى فى رده على الفيفا بأن النادى بعيد تماماً عن هذا الاتهام وهذا التحريض، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن أن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذه الأزمة من قريب أو بعيد وأن النادى تعاقد مع كهربا قادماً من نادى أفيس البرتغالى وهو التعاقد الذى جاء بعد رحيل اللاعب من الزمالك قبل أكثر من ستة أشهر، كما أنه ليس هناك ما يُثبت أن الأهلى قام بتحريض كهربا على الرحيل من الزمالك وهذا اتهام غير منطقى وغير صحيح على الإطلاق.