شكرا لقرائتكم عبد الرحمن: اتحاد الكرة أخطأ في التعاقد مع أجيري.. واتضحك علينا في ادارة الرياضة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضح عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق انه يتمنى أن يالجميع تعلم من جائحة فيروس كورونا مثلا من يترشح لانتخابات اتحاد الكرة يكون بيده برنامج لمدة 4 سنوات، قائلا: اتضحك علينا كتير مع احترامي للجمعية العمومية للجبلاية، ولازم يبقى فيها ناس على قد المسئولية.
قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: لابد ألا يكون التصويت بناءا على صداقة أو مصالح، وأن يكون عضو الجمعية العمومية مقتنعا بالمرشح وليس للمصالح الخاصة ، ويوجد من هو أقل مما يدلي بصوته في انتخابات اتحاد الكرة، وهناك ندية لا يعرفون من سيترشح في الانتخابات، ولا يهتمون باختيار شخصيات هدفها تطوير الكرة المصرية.
أردف: مجلس ادارة اتحاد الكرة أخطأ في التعاقد مع خافيير أجيري، وهل يعقل أن يتم اختيار مدرب لمنتخب مصر وفقا لنتائجه في مباريات ودية؟ ، مؤكدا أنه يعترض على معايير اتحاد الكرة في اختيار مدربي المنتخبات الوطنية.
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