شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: لا أغل في اللعب ضد الزمالك.. وطاهر محمد من أفضل 5 لاعبين بمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ابراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي أن هناك خطة في المقاولون العرب من أجل تحقيق بطولة منذ الموسم الماضي، لاسيما بعد خوض معسكر خارجي في أوروبا وانهاء الموسم الماضي في المركز الخامس، مشيرا إلى أن هدفهم في الموسم الحالي التواجد بالمربع الذهبي والمشاركة في البطولات الافريقية.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: أحاول أن ألعب بتوازن في مبارياتي ضد الزمالك حتى لا يقال أنني أغل، وفي احدى المباريات وقت وجودي مع سموحة لعبنا ضد الزمالك وتعرضت للإصابة في الوقت الذي كنا فيه متقدمين على الفريق الأبيض وفضلت مغادرة الملعب حتى لا أتهم باللعب بغل ضد فريقي السابق.

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أضاف: أرى أن طاهر محمد طاهر من أفضل 5 لاعبين في مصر ولديه إمكانية في أن يكون له شأن مختلف والكل يساعده على الاحتراف خارج مصر، حيث أنني أتدرب معه وأعرف إمكانياته جيدا.

ختم حديثه قائلا: أحلم ان تعود الأمور لطبيعتها والجميع شعر بالفارق الذي نعيشه حاليا على ما كنا فيه، مضيفا أنه يحلم بالعودة إلى منتخب مصر، مؤكدا أن البرتغالي فيريرا من افضل المدربين الذين عملت معهم، وكذلك عماد النحاس الذي يتعامل بأسلوب جيد مع اللاعبين.