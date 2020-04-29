شكرا لقرائتكم عبد الله سيسيه: تمنيت اللعب بجوار شيكابالا وتعلمت الكثير من حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال اللاعب السابق للزمالك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2: "استمتعت بتواجدى تحت قيادة حسام حسن وهو مدرب عظيم تعلمت منه الكثير".
وتابع النجم البوكينابي :" كنا فريق رائع بالزمالك وكنا قادرين على تحقيق بطولات وانجازات اكبر من التى تحققت، وأحمد حسن قائد حقيقي ولاعب كبير واعطاني العديد من النصائح التى اعتز بها".
وختم اللاعب: "تمنيت اللعب بجانب شيكابالا لكن لم يحالفني الحظ، وشعرت بالراحة في نادي المصري خاصة مع رئيس النادي كامل ابو علي".
سيسيه كان يلعب ضمن صفوف المصري 2010 -2012 ثم انتقل إلى الزمالك في صفقة انتقال حر ومنه إلى اتحاد الشرطة.
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