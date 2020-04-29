شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: لابد من قرار حاسم بشأن الدوري سواء كان إيجابي أو سلبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق أن مواجهة الدولة لفيروس كورونا وأثاره السلبية على الرياضة المصرية أصعب بكثير من حرب أكتوبر الذي حققنا فيها انتصار.

أضاف فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن توقف الدوري خلال حرب أكتوبر لم يتخطى أشهر كما يتخيل البعض فقد لعب المنتخب الوطني الأول بطولة أمم أفريقيا عام 1974 في شهر فبراير وعاد قبلها الدوري الممتاز لإعداد اللاعبين للبطولة القارية بالشكل اللازم.

وقال فاروق جعفر أن الدولة تواجه كورونا بكل قوة الا أنه ومن الواجب اتخاذ قرار نهائي بشأن بطولة الدوري المصري سواء كان ايجابياً أو سلبياً.

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وأوضح فاروق جعفر ان الالتزامات الخارجية من بطولات افريقيا للأندية أو المنتخبات تصعب من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف الأنشطة الرياضية على أثر الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.