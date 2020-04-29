شكرا لقرائتكم عمار حمدي: رفضت التفاوض مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش عن رفضه الجلوس مع مسئولي الزمالك للدخول في مفاوضات قبل انتقاله للأهلي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون سبورت 2، قبل الانتقال للأهلي تحدث معي أحد مسئولي نادي الزمالك وطلب مني عقد جلسة للتفاوض ولكنني رفضت".

وأضاف عمار حمدي :"المسئول كان أيمن عبد العزيز، لكنني رفضت الجلسة حتى لا أكون مجبراً على التوقيع لنادي الزمالك، وكنت قد وعدت نادي النصر بأنني لن أقدم على مثل هذا التصرف".

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في سياق أخر، خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقررت اللجنة الخماسية في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).