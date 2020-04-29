شكرا لقرائتكم كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بعمل قياسات بدنية في منتصف رمضان لمعرفة مستوي اللياقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين عمل قياسات بدنية في منتصف شهر رمضان لمعرفة مستوي اللاقة البدنية الذي وصل اليه اللاعبون منذ بداية شهر رمضان.

وسيقوم اللاعبون بعمل قياسات بدنية وتسليم التقارير الجهاز المعاون والجهاز الطبي ، علي ان يتم تعديل البرنامج التدريبي الذي يؤديه اللاعبون في المنزل في ظل تزايد فرص عودة الدوري المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا .

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من ناحية اخري دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

ويرغب مسئولو الزمالك فى التعاقد مع طارق طه لتدعيم الجبهة اليسرى بالفريق، لاسيما وأن اللاعب كان على ردار القلعة البيضاء منذ أن كان فى صفوف الإسماعيلى قبل أن ينجح بيراميدز فى ضمه والتوقيع معه لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأجرى أحد المسئولين بالنادى الأبيض بعض الاتصالات بنظرائه فى بيراميدز للاستفسار عن امكانية ارسال عرض رسمى من أجل التفاوض على ضم طارق طه من عدمه.