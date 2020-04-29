شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : الأهلي عايز يرجع فلوس رامز عشان إهانة سيد عبد الحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مشاركة نجوم كرة القدم، في برنامج رامز جلال المعروف باسم "رامز مجنون رسمي"، خلال الموسم الحالي من حلقات شهر رمضان المعظم.

وأكد مرتضي من خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الأربعاء، تعرض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لإهانات عديدة وكبيرة خلال البرنامج.

وواصل رئيس الزمالك حديثه قائلا: " النادي الأهلي يتواصل، منذ 3 أيام مع القائمين على البرنامج لعدم إذاعة الحلقة مع رد الأموال، الت حصل عليها مدير الكرة بالفريق معللا كلامه بأن عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ولا يصح ما حدث معه".

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك وعضو مجلس النواب قد قام بإرسال إنذار للسيد وزير الداخلية للقبض علي المدعو رامز جلال والذي يقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على فضائية إم بي سي.

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وتقدم رئيس الزمالك بطلب الي السيدة وزيرة الصحة والسيد مدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بحجز رامز جلال في المستشفى وأكد منصور أن المدعو يرتكب عن عمد أفعال تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.

كما تقدم مرتضى منصور رئيس الزمالك بلاغا للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وكذلك تقدم منصور بشكوى رسمية لمكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطالب فيه بإيقاف البرنامج موضحا أن المدعو رامز جلال غير مقيد بنقابة الإعلاميين ليقدم برنامجه كما أنه يقدم محتوى يخالف القانون بخلاف أنه اعترف بأنه مجنون رسمي.

وعزز رئيس النادي شكواه بمستندات كاملة واسطوانة مدمجة تثبت صحة شكواه. كما قامت مستشفي الأمراض النفسية والعقلية باصدار بيان تطالب السيد المستشار النائب العام والمجلس الأعلى للاعلام بفتح تحقيق عاجل وإيقاف البرنامج.

ووقع مرتضى منصور غرامة مالية نصف مليون جنيه على لاعب الزمالك طارق حامد لظهوره في برنامج رامز.