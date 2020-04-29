شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عقد النقاز يتضمن بند يبطل الورقة التي حصل بها على حكم من فيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف ناديه في الأزمة المثارة حاليا مع التونسي حمدي النقاز الهارب من صفوف الفريق الكروي الأول منذ أشهر بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن العقد المبرم بين النادي واللاعب التونسي حمدي النقاز به بنداً لا يسمح للطرفين الاعتراف بأية أوراق أخرى من الطرفين ما يعني ان الورقة التي يدعي اللاعب الحصول عليها ليس لها قيمة قانونية أمام أي جهة خاصة وأن العقد يلغي أية عقود أو اتفاقات أخرى وهو موقع عليها بنفسه.

أضاف مرتضى منصور أن الزمالك لن يترك حقه في اللاعب وأنه سيواصل مسيرته في ملاحقة اللاعب وأن كافة الأوراق تؤكد أن النادي له حق ولن يتركه وأن زوجته هي السبب في كل هذه الأزمات بسبب كرهها لمصر على حد وصفه.

وتلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا – بشأن الشكوى المقدمة من حمدي النقاز ضد ناديه السابق الزمالك ، في أربعة ورقات ، تضمنت أحقية النقاز في 288 ألف دولار مستحقات مكافأت من الزمالك ، وينفرد الخليج 365 بنشرها.

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كما تضمن خطاب الفيفا غرامة على الزمالك مليون و19 ألف دولار لصالح حمدي النقاز ، كما تضمن الخطاب مطالبة الزمالك بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوم و إلا سيتم منعه من القيد.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات سابقة أن التونسى حمدي النقاز طلب العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء وتم الرفض عقب هروبه وانه تم تسديد مستحقاتة بالكامل وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أن نادي الزمالك لم يصله أى قرار من الفيفا بخصوص حمدي النقاز، وتساءل مرتضى منصور عن علاقة نصر عزام المستشار القانونى السابق للزمالك بالفيفا، ولماذا تعمد الأخير إثارة المشاكل لنادي الزمالك عقب رحيله.

وتابع مرتضى منصور وقتها أن حمدى النقاز طلب العودة للزمالك عقب هروبه، لكن النادي رفض التعامل مع لاعب هارب وأن زميلة التونسى فرجانى ساسىى شاهد على هذة الواقعة وأشار رئيس نادى الزمالك أنه تقدم بشكوى الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ضد الهتافات العنصرية التى تعرض لها محمود عبد الرازق شيكابلا قائد فريق الزمالك من قبل جمهور الاهلى وإنه مستمر فى هذة القضية لحين أخذ حق اللاعب ويتسأل أين المسئولين فى هذا الأمر.