شكرا لقرائتكم خالد الغندور يرد على مصطفى حجي: اللعب للزمالك أفضل من متذيل الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شن خالد الغندور كابتن الزمالك الأسبق هجوماً شرساً على مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي لكرة القدم بسبب التصريحات التي أدلى بها الأخير بشأن لاعبي الزمالك المغاربة في القلعة البيضاء والدوري المصري.

وقال خالد الغندور في تصريحاته بقناة الزمالك اليوم: "مع احترامي لتصريحات مصطفى حاجي، هناك لاعبون كثر جدًا محترفين في أوروبا، وخالد بوطيب كان محترفًا في تركيا وانضم للزمالك".

أضاف خالد الغندور: "أشرف بن شرقي أصبح اسمًا كبيرًا ويتم استضافته في البرامج بسبب الزمالك، وزادت شهرته، اللاعب بما لديه من إمكانيات وقدرات كبيرة ومهارية أصبح معشوق الزملكاوية وكان له دور في حصد البطولات الأخيرة لنادي الزمالك".

وأوضح أن منتخب مصر كان كل لاعبيه محليين وفزنا بكأس أمم إفريقيا، وعندما أصبح المحترفون أكثر لم نحصد أي لقب، وأن وجود أشرف بن شرقي في نادي بقيمة الزمالك أعاد الثقة له، وهو أمر ليس له مقابل أن ينضم لنادي في المركز الـ18 بالدوري الفرنسي".

قال مصطفى حجي، المدرب المساعد للبوسني وحيد هاليلوزيتش مدرب أسود الأطلس، إن الوقت قد حان لرحيل أشرف بنشرقي عن الزمالك المصري والانتقال إلى ناد أوروبي كبير خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكان موقع "Footmercato" الفرنسي قد كشف في وقت سابق عن وجود اهتمام كبير من قبل 9 أندية أوروبية بخدمات الدولي المغربي بنشرقي؛ من أبرزها أندية أولمبياكوس اليوناني ونيس ومونبلييه وستراسبورج من فرنسا وستاندار دولييج البلجيكي وطرابزون سبور التركي وعروض من أندية أخرى.

ونصح الأسطورة المغربية مواطنه بنشرقي بالرحيل عن الزمالك المصري بغية خوض تجربة احترافية جديدة، حيث قال خلال تصريحات أدلى بها لموقع" Sport24" اليوناني: "بنشرقي لا يزال لاعبا شابا ولديه قدر هائل من الجودة، يؤدي بشكل مميز في مصر، ولكن في رأيي عليه أن يرتقي إلى مستوى أعلى".

وأضاف المدرب المساعد لخليلوزيتش: "على بنشرقي الخروج من الدوري المصري واللعب في أوروبا، لو أتيحت له فرصة اللعب في اليونان، فما المانع؟ سيساعد أولمبياكوس، وسيؤدي جيدا نظرا للإمكانات التي يتوفر عليها".

وواصل المتوج بالكرة الذهبية الإفريقية سابقا حديثه عن نجم الأبيض المصري الذي برز بشكل لافت منذ بداية الموسم الحالي، موردا: "سأرغب في رؤيته يلعب في أوروبا، إنه يجيد اللعب على الجناحين وخلف المهاجم، بنشرقي هو لاعب يتمتع بمهارة عالية، كما أنه هداف، لكن عليه الخروج من الدوري المصري، لو فعل ذلك بعد عام أو عامين ربما يكون الوقت قد تأخر".

واختتم معلقًا على أنباء دخول عبد الله جمعة لاعب الزمالك، في صفقة تبادلية مع بيراميدز لضم عمر جابر: "عبد الله لن يرحل في صفقة تبادلية حتى لو كان فيها جابر، هو لاعب مؤثر مع الزمالك وأحرز هدف البطولة أمام الأهلي (يقصد ركلة جزاء مباراة السوبر)".