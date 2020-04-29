شكرا لقرائتكم إبراهيم صلاح: لقبي السوبر نقطة تحول للزمالك.. وتعاقد مع 6 لاعبين بعدي لم يضيفوا له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد ابراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي على أن الزمالك صاحب فضل عليه كونه صنع اسمه ومنحه الشهرة، قائلا: "كنت أفضل ألا انكر خير الزمالك علي وراضي عن الفترة التي قضيتها في صفوفه"، مشيرا إلى أنه رفض الانتقال للأهلي مرتين بسبب خير القلعة البيضاء عليه.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة اون تايم سبورت: الاستقرار وراء اختيار اللعب في المقاولون العرب ، مشيرا إلى الكثيرين شبهوه بتامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، لاسيما أنه من نقس القرية التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من اللاعبين المميزين في ذلك الوقت مثل طارق حامد وفرجاني ساسي وعمرو السولية.

وعن المقارنة بين طارق حامد وحسني عبد ربه أكد أنها صعبة بسبب اختلاف طريقة اللعب لدى الثنائي، مشددا على أنه ليس أي لاعب يتحمل اللعب للأهلي والزمالك حتى لو سبق له تقديم مستويات قوية قبل الانضمام، لأن الطموحات في القطبين مختلفة عن أي نادي آخر.

أوضح أن تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري والإفريقي سينقله لمكان ثاني آخر ونقطة فاصلة في تاريخ النادي، ولو خسر اللقين لتأزمت الأمور معه لمدة عامين جديدين.

Advertisements

وعن صعوبة عودته للزمالك، أكد أن النادي تعاقد مع 6 لاعبين آخرين للعب في مركزه بأرقام فلكية، ولكنهم لم يضيفوا للفريق، ولا يتأقلمون داخل النادي ويفشلون في التجربة ويرحلون، ولو كنت موجودا لكنت قادرا على افادة الفريق بشكل أكبر، ولكن ليس كذلك تحسب الأمور، مشددا على أن فرصة لاعبي الأهلي والزمالك في الانضمام لمنتخ مصر أكبر من أي لاعب آخر.

تابع: تحدثوا معي في الزمالك بعد العودة من السعودية أننا نبني فريقا وأن العقود لن تزيد عن 2 مليون جنيه، وهي أرقام عقود اللاعبين في العام الذي توجنا فيه بلقب الدوري عام 2015، ولكن الوضع تغير حاليا وأصبح اللاهبين يتقاضون عقودا عالية.

وعن نغمة أن الأهلي يتفوق نفسيا على الزمالك في مباريات القمة أشار إلى أن هناك فترة تحت قيادة حسام حسن كنا نلعب مباريات قوية ولكن لا نتغلب على الفريق الأحمر وكانت حالة غريبة، مشيرا غلى أن افضل مباريات ضد الأهلي في السوبر التي خسرها وأضاع خلالها ركلة جزاء، وكذلك المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2.