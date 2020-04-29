شكرا لقرائتكم عمار حمدي: أتمنى انضمام الشناوى وصلاح وتريزيجيه لنا في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عمار حمدي لاعب الأهلي المعار لفريق طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي، أنهم وضعوا هدف الفوز بأمم أفريقيا تحت 23 سنة لاسعاد الجماهير قائلا :"كنا واخدين وعد على نفسنا بتحقق أمم أفريقيا للشباب بعد إخفاق المنتخب الأول".
وأضاف اللاعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على فضائية أون سبورت 2: " نفسي يكون معانا في الأولمبياد محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي".
وختم اللاعب :"مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة كلها كانت صعبة واللي فرق معانا اننا بنحب بعض".
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