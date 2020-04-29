شكرا لقرائتكم عبد العال: الأهلي "خايف" من انتقال صالح جمعه للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي والمنتخب الوطني السابق لأن الأهلي يريد الاحتفاظ بلاعبه صالح جمعه رغم عدم قناعة المدرب به لضمان عدم انتقاله للزمالك الموسم القادم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الاهلي يريد استمرار اللاعب وعدم انتقاله للغريم التقليدي خوفا من تألقه وظهوره بشكل مميز خلال المواسم القادمة وإضافة قوة فنيه للفريق المنافس، مؤكدا أن هناك ضغوط من الاهلي على اللاعب لاستمراره مع الفريق وعدم رحيله نهاية الموسم الحالي رغم مطالبه فايلر بعدم استمراره

وتحدى عبد العال أنه سيتخذ قرارات مهمة لعودة الكرة للمسار الصحيح، حال أصبح رئيسا لإتحاد الكرة المصري، مضيفا ان اول قرارته سيكون عودة حسن شحاتة لقيادة المنتخب الوطني وايضا وان يكون الدوري العام من 16 فريق.

وتابع عبد العال أن عودة حسن شحاتة ستمثل قوة كبيرة للمنتخب في هذا التوقيت نظرا لما قدمه من القاب وايضا للخبرات الدولية الكبيرة التي يتميز بها ، وجعل الدوري 16 فريق سيكون في صالح البطولة وستصبح اقوى بكثير نظراً لانتظام مواعيد المسابقة والإنتهاء في التوقيت المحدد لها .

كما أكد لاعب الزمالك والأهلي والمنتخب الوطني السابق أن البرتغالي مانويل جوزيه له فضل كبير في إظهار نجومية على ابو تريكه مع الاهلي .

واضاف أن جوزيه هو من أظهر نجومية ابو تريكه وسبب تطور آدائه داخل الملعب وساعده في الحصول على القاب فردية وجماعية مع الأهلي .

وتابع اي لاعب يمتلك إمكانيات فنيه عالية يحتاج إلي مدرب مميز يستطيع تطور آداء اللاعب ومساعدته على الظهور بشكل مميز

وواصل لاعب الزمالك والأهلي والمنتخب الوطني السابق ، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني.

واضاف أن أبو ريدة فشل في حل أزمة صلاح مع المنتخب ولم يستطع التعامل مع الشركات الراعية في أزمة صلاح الأخيرة مع الفراعنة .

واستكمل كان لابد على ابو ريدة ان يحتوي الازمة قبل وقوعها بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية والوصول الي اتفاق معين يرضي الطرفين.

كما أكد لاعب الزمالك والاهلى والمنتخب الوطني السابق ان محمود الخطيب هو أسطورة الاهلي على مدار تاريخه لما حققه من أرقام وبطولات .

وواصل قائلا ان الخطيب يُعد اسطورة الاهلي على مدار تاريخه لانه حقق القاب فردية وجماعيه ونجح في التواجد ضمن الكُبار في قارة افريقيا اثناء تواجده داخل القلعة الحمراء.

أكد رضا عبد العال أن جيل المنتخب الوطني مع حسن شحاتة الافضل في تاريخ مصر بالأرقام، وأن شحاتة حقق ما لم يُحققه اي مدرب مع المنتخب الوطني مع هذا الجيل خاصة وانه حقق ٣ بطولات افريقيا متتاليين لم تحدث مع اي منتخب في قارة افريقيا .

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وتابع عبد العال أن جيل حسن شحاتة يُعد الأفضل في التاريخ لانهم قدموا آداء مميز جداً خاصة في كأس العالم للقارات وبالأخص في مباراة البرازيل .

وقال رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها

وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.

وتابع عبد العال ان محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني هو من افضل المدربين في تاريخ مصر ، مضيفا أن الجوهري كان مميز جدا في قيادة الفرق التي قادها وأدخل جمل تكتيكيه جديدة في مصر ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب المصري .

واشار عبد العال إلى ان الجوهري وصل مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم وقدم آداء مميز بإشادة للجميع .

أكد رضا عبد العال لاعب الاهلى والزمالك السابق ، والمُحلل الرياضى ان محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني كان يقوم بمنح اموال للجمهور لكي يهتفو بإسمه في المباريات .

واضاف عبد العال في تصريحات خاتلفزيونية ان الراحل الجوهري أنشىء روابط من المشجعين لكي يهتفو بإسمه ، فقط وعدم الهتاف باسم اي نجم من نجوم المنتخب وقتها

وقال رضا ان الجوهري كان يكره اللاعيبن اصحاب المهارات مثلي وحمادة عبد اللطيف وطاهر ابوزيد وبدر رجب.

وتابع عبد العال ان محمود الجوهري مدرب المنتخب الوطني هو من افضل المدربين في تاريخ مصر ، مضيفا أن الجوهري كان مميز جدا في قيادة الفرق التي قادها وأدخل جمل تكتيكيه جديدة في مصر ونجح في تحقيق الكثير من البطولات مع المنتخب المصري .

واشار عبد العال إلى ان الجوهري وصل مع المنتخب للمشاركة في كأس العالم وقدم آداء مميز بإشادة للجميع .