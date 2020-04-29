شكرا لقرائتكم علي معلول يدافع عن الأهلي أمام جماهير الترجي والنجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع علي معلول الظهير الأيسر بالنادي الأهلي عن فريقه الحالي ردا على هجوم بعض جماهير الترجي والنجم الساحلي بعدما تسبب الأحمر في إقصائهما من منافسات دوري أبطال إفريقيا في عام 2017.

وخسر الأهلي لقب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017 أمام الوداد المغربي.

وأكد معلول في تصريحاته لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية قائلا : "لا أحب التعليق على جماهير الترجي والنجم الساحلي ومن حق أي شخص أن يهاجم ويجب على اللاعبين التحمل، مضيفا أن نسخة دوري أبطال إفريقيا كنت أفضل لاعب في البطولة والأكثر صناعةً للأهداف وكنت قاب قوسين أو أدنى بالحصول على أفضل لاعب في إفريقيا لكن لم يحدث ذلك".

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وواصل ظهير الأحمر الايسر : "أنا متعاقد مع فريق لا بد أن ألعب معه جيدًا حتى أمام الفرق التونسية لأني أتمتع بضمير مهني وبيني وبين ربي ويجب أن أعطي الجماهير وفريقي حقهم، ومثلما كنت مع الصفاقسي أدافع عن ألوانه لأخر نقطة عرق عندي".

وأنهى معلول حديثه قائلا: "كل شخص في خدمته لا بد أن يدافع عنها لكي يظل موجودًا دائمًا، وهنا نلعب على الفوز بكل مباراة والتتويج بالبطولات وعلينا أن نعمل من أجل القميص الذي نرتديه، وإن شاء الله نحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنها غائبة منذ فترة طويلة".