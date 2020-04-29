منتخب الجوجيتسو أول فريق إماراتي يعاود نشاطه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدشن منتخبات الجوجيتسو (ناشئين- شباب- كبار) معسكرها التدريبي المغلق، غداً الأربعاء، في فندق نادي ضباط القوات المسلحة، وذلك من خلال إخضاع كل اللاعبين للفحوص الطبية اللازمة من أجل التأكد من خلوهم من أي إصابات فيروسية مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بينهم، ثم تسليم كل منهم غرفته المجهزة بالفندق والتي سيعزل فيها انتظاراً لنتائج الفحص التي ستشرف عليها الجهات الصحية المختصة واتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وسيكون منتخب الجوجيتسو هو الأول في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الذي سيقيم معسكراً مغلقاً بعد توقف النشاط في الشهرين الأخيرين؛ حيث تضم قائمة منتخبات الناشئين والشباب والرجال 43 لاعباً، بواقع 19 لاعباً لمنتخب الناشئين، إضافة إلى منتخب الشباب والكبار الذي يضم 24 لاعباً، فيما يضم الجهاز الفني للمعسكر الرمضاني: رامون ليموس ومارسيلو نونز وإدواردو داسيلفا وصامويل اراوجو و بابلو ديزيرو وميشيل مايا وإبراهيم الحوسني و محمد القبيسي.

من ناحيته أكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يتعامل بإيجابية مع كل المعطيات، وأنه يحرص دائماً على أن يكون في المقدمة بالأفكار والمبادرات التي ترفع من الروح المعنوية وتبث الروح الإيجابية في المجتمع، مع الحرص الشديد على توفير أعلى درجات الوقاية بأعلى المعايير المعتمدة للاعبين والمدربين والإداريين لأنهم أهم ما نملك.

وقال: المعسكر يأتي تنفيذاً لتوجيهات وقرارات مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي، وبعد استلام نتائج الفحص الطبي لكل اللاعبين والتأكد من سلامتهم سوف يعتمد البرنامج التدريبي الكامل لهم بواقع حصتين تدريبيتين في اليوم إحداهما بدنية خفيفة قبل الإفطار، والثانية في المساء مدتها ساعتين من العاشرة إلى الثانية عشرة مساء تركز على الجوانب الفنية والمهارية وحركات الجوجيتسو.

وقال المنهالي: الفحوص الطبية ستجري بشكل معتاد من آن لآخر داخل المعسكر للاطمئنان باستمرار على اللاعبين والأجهزة الفنية، ونستهدف رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي، وهناك تصور بإقامة بطولة أو بطولتين للاعبين داخل المعسكر.