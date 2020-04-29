وفاة أسطورة سانت اتيان روبير هيربان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي روبير هيربان، اللاعب والمدرب التاريخي لنادي سانت اتيان الفرنسي، عن 81 عاماً، بحسب ما ذكر رئيس النادي رولان روميير، الاثنين، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وحمل هيربان سجلاً رائعاً كلاعب، ثم مدرب مع سانت اتيان، وكان ينقصه التتويج باللقب الأوروبي المرموق، لكنه سقط في نهائي موجع ضد بايرن ميونيخ الالماني (صفر-1)، عام 1976 في جلاسكو.

وأدخل هيربان المولود في باريس عام 1939 مستشفى في سانت اتيان نتيجة قصور في القلب، والرئتين، من دون أن يكون ذلك مرتبطا بفيروس كورونا المستجد.

وأشرف هيربان، المكنى «سفنكس»، على الفريق الأخضر 14 موسماً، بين 1972 و1983، وبين 1987 و1990، واستهل مشواره معه كمدرب بعمر الثالثة والثلاثين.

وفي سجله الذهبي تحت ألوان سانت اتيان، توّج تسع مرات بلقب الدوري، خمس مرات كلاعب، واربع مرات كمدرب، وست مرات بلقب الكأس (3 كلاعب، و3 كمدرب).