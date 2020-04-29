ميسي يلوي كاحله في الركلة الحرة بـ «ميكانيزم» عبقري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

شرح الخبير الصحي الدكتور رايبال برار، التقنية التي يسدد بها نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما ينفذ الركلة الحرة، ويعد ميسي من أفضل من ينفذ الركلات الحرة إذ سجل منها 50 هدفاً آخرها مطلع الموسم الحالي، واستطاع ميسي الانحناء بجسده بطريقة أثارت حتى إعجاب بيكهام الشهير بها وكان هدف ميسي من ركلة حرة في شباك ليفربول الموسم الماضي واحداً من الكثير من الأمثلة على عبقريته، وقال الدكتور رايبال في تصريح للصن: «عندما يسدد ميسي الكرة ينقل ثقل حوضه إلى اليمين كي يحرر قدمه اليسرى التي يسدد بها، وينقل ميسي ثقل جسمه من داخل القدم المرتكزة على الأرض إلى الجزء الخارجي منها ويكون الوضع أشبه بمن يلوي كاحله». وهذا ميكانيزم صعب.

وتابع الخبير رايبال: «نطلق على هذه الحركة «انقلاب الالتواء»وهي عندما تلتوي القدم للداخل لكن في حالة ميسي لا شك في أنه تمرن عليها كثيراً إلى حد السيطرة على هذه الحركة بشكل لا يلحق الأذى بكاحله»، وتحدثت الصن أيضاً عن تكتيك غريب آخر للمايسترو وهو تجاهله تماماً الكرة في الدقائق الأولى من المباراة كي يتعرف إلى تكتيك خصمه وفقاً لمدربه السابق ايرنستو فالفيردي في حواره مع فايننشال تايمز وقال فيه:«يتفقد ميسي خط دفاع الخصم بمسيرة تعريفية في المنطقة، يعرف من خلالها موضع كل مدافع ثم يدخل اللعبة شيئاً فشيئاً بعدما رصد نقاط الضعف لدى الخصم».

وفي سياق متصل، كشف باكو سيرول مدير قسم منهجية التمرينات عن خطة العودة بعد استئناف الموسم وقال: «يحتاج اللاعبون لفترة قصيرة وتمرينات محددة وبضع مباريات كي يصلوا لحالة لياقة بدنية تكفي للمنافسة. اقترحنا إجراء 4 جلسات تمارين بدلاً من واحدة يومياً، تكون الجلسة أقصر وأكثر تركيزاً مع استراحة بين الجلسات للتعافي وبهذا المنظور يمكن للاعبين البدء بالمنافسة في غضون 3 أو 4 أسابيع. اللاعبون المخضرمون سيتأقلمون سريعاً والشباب فترة أطول». وعارض سيرول فكرة إجراء 5 تغييرات في الفريق أثناء المباراة وقال: «تتضاعف الإصابات في حال تغيير 5 لاعبين، كلما أشركت أكثر سيتعرض لاعبوك أكثر للإصابة لأن الإحماء لا يعادل المشاركة من ناحية الاستعداد البدني للعب. هذا المقترح لن يحل شيئاً وأفضل الإبقاء على الوضع الحالي».

وفي إنجلترا، خلص علماء ألمان إلى أن اللاعبين الإنجليز هم أفضل من ينفذ ركلات الجزاء لكنهم يفشلون عندما تنتهي المباراة بركلات الترجيح بسبب مزيج من الشعور بالضغط النفسي وعدم التمرن بشكل كاف عليها. وقال رئيس البحث الدكتور برينكشولته في جامعة كولون: «خسارة بركلات الترجيح في بطولة كبيرة تبقى كذكرى أكثر رسوخاً من ركلة جزاء في مباراة». وراجع فريق البحث 696 ركلة جزاء في 21 مونديال منذ 1930 و15 بطولة أمم أوروبية منذ 1960 وتابع الدكتور:«حتى المعلقين يتحدثون عن لعنة ركلات الجزاء عند الإنجليز لكن هذا ليس صحيحاً بل العكس، 90 في المئة من ركلات الجزاء عند الإنجليز كانت موفقة». وحلت البرازيل في المركز الثاني بالقائمة بنسبة 87.5 في المئة ثم إسبانيا 77 في المئة وألمانيا وهولندا بنسبة 75 في المئة وإيطاليا بنسبة 65 في المئة. بيد أن الألمان هم أفضل عندما تنتهي المباراة بركلات الترجيح لأنهم أقوى نفسياً إذ تصل نسبة نجاح الألمان إلى 85 في المئة متفوقين على البرازيليين والإيطاليين (كلاهما 69 في المئة ) والإسبان 68 في المئة والهولنديين 67 في المئة أما الإنجليز فنسبة نجاحهم 60 في المئة. يعود هذا الفشل في ركلات الترجيح إلى حقيقة أنهم يعتبرون الركلات مثل اليانصيب وهذا يعني أنهم لا يتمرنون عليها إلا نادراً وبأسوأ شكل بينما الألمان يتمرنون عليها كثيراً.