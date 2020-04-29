سيسيه: تمنيت اللعب مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البوركيني عبد الله سيسيه، مهاجم الزمالك الأسبق وظفار العماني حالياً، أنه كان يتمنى اللعب بجوار محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق، أثناء فترة ارتداء القميص الأبيض.

وقال سيسيه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" عن اللاعب الأقرب له من الزمالك وقتها: "هناك الكثير من اللاعبين ولا أستطيع اختيار اسم بعينه".

Advertisements

وأضاف: "كل لاعب كان له لمسته الفنية وخصائصه وأقدر جميع اللاعبين الذين كنت أشاركهم المباريات خلال تلك الفترة".

وتابع: "أعتز جدا بأحمد حسن فهو قائد وكان يتحدث معي كثيرا ويقدم لي النصائح باستمرار، ويحمسني للعب".

وأتم سيسيه قائلا: "كنت أرغب أيضا في اللعب بجانب شيكابالا لكن لم يحالفني الحظ".