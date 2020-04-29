عمار حمدي: تعرضت للضرب من طارق حامد ولاعبي الزمالك بسبب "كوبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

كشف عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المُعار إلى صفوف طلائع الجيش عن تعرضه لعنف من لاعبي الزمالك خلال مباراة سابقة له مع نادي النصر ضد الفارس الأبيض.

وفي تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" قال عمار حمدي :"في مباراة أمام الزمالك تعرضت لعنف كبير من لاعبي الزمالك بسبب (كوبري) للاعب محمود عبد العزيز".

وكان عمار حمدي لاعباً في صفوف النصر وقت أن كان الزمالك يسعى بقوة لضمه، تنفيذاً لرغبة مدربه السابق إيهاب جلال.

وأنهى عمار حمدي :"طارق حامد تعمد ضربي بعنف مرتين، وبعد المباراة لم أكن قادراً على تحريك ساقي بسبب الكدمات التي تعرضت لها".