عمار حمدي يكشف كواليس جلسته مع الخطيب وسر بكاءه بسبب لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد عمار حمدي، لاعب الأهلي المعار في صفوف نادي طلائع الجيش، أنه كان سيتواجد في قائمة الأهلي الأفريقية الموسم الحالي.

وكان عمار حمدي قد ساهم في تأهل منتخب مصر تحت ٢٣ عام لدورة الألعاب الأولمبية، وانتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة من الأهلي.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "اون تايم سبورتس ٢" "محمود الخطيب رئيس الأهلي جلس معي وقال لي أن فايلر سوف يضمني للقائمة الأفريقية".

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وأكمل "لكنه قال لي أن مسألة المشاركة من عدمها غير مضمونة لأن هذا قرار المدير الفني، كنت أرغب في المشاركة بالمباريات من أجل الأولمبياد، رسالة شوقي غريب كانت واضحة بضرورة المشاركة".

وتابع "اتخذت بعد ذلك قرار الرحيل لطلائع الجيش، وبالطبع أحلم بالمشاركة في الفريق الأول مع الأهلي آساسيا، وبعد ذلك الاحتراف، وأتمني التواجد بالدوري الإنجليزي يوما ما".

وأكمل "لقد بكيت بشدة عندما قرر لاسارتي أن لا أتواجد مع الفريق الأول والتدرب مع الناشئين".

واختتم "أحب يوفنتوس بسبب كريستيانو رونالدو، لكن بالتأكيد حالياً أشجع ليفربول وأستون فيلا من أجل محمد صلاح وتريزيجيه".