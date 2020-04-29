تقارير: السعودية تنوي الدخول في سباق على حقوق بث "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية إن السعودية مستعدة للتنافس على شراء حقوق البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز إذا تمت عملية الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد.

واقترب صندوق الاستثمارات السعودي من الاستحواذ على نادي نيوكاسل في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 300 مليون جنيه استرليني.

وأشارت صحيفة ديلي ميل وفقا لمصادرها أن السعودية تعتزم التنافس مع شبكة "بي إن سبورت" القطرية لشراء حقوق البث التليفزيوني للدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك إذا تمت صفقة شراء نيوكاسل.

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وذكرت الصحيفة أن هناك مناقصة على شراء حقوق الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا في العام المقبل، وقد تشهد منافسة سعودية قطرية على الحقوق.

وحصلت شبكة "بي إن سبورت" القطرية على حقوق الدوري الإنجليزي في 2018 الماضي وحتى 2022 في صفقة قدرت بـ500 مليون جنيه استرليني.

وأرسلت شبكة "بي إن سبورت" رسالة إلى رابطة الدوري الإنجليزي مؤخرا، تحثها على منع صفقة بيع نيوكاسل للمستثمرين السعوديين ، بحجة أن السعودية كانت وراء عملية القرصنة لحقوق القنوات القطرية عن طريق إطلاق قنوات "بي أوت".