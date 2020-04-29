مرتضى منصور: نريد استكمال الدوري لأننا الأقوى.. ولكن الصحة أهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه تواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برغبة النادي في استكمال الدوري، لكنه يطالب بإلغاء الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مرتضى، في تصريحات إذاعية لمحطة "Radio IFM" التونسية، الثلاثاء: "جمعتني مكاملة هاتفية قبل قليل بأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأخطرته أنني كنادي الزمالك أرغب في استكمال الدوري".

وأضاف: "كنا نرغب في استكمال الدوري خاصةً أنني قبل توقف المسابقة حصلت على بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، كأول ناد في العالم يحقق هذا في عام 2020".

وتابع: "اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتة وغير شرعية، خاصةً أنه اللائحة تنص على أنه في حالة استقالة المجلس المنتخب يدير المدير التنفيذي الاتحاد لمدة 45 يوما، قبل الدعوة للانتخابات، وهو ما لم يحدث".

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وأكمل: "تم إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا وبلجيكا، ولكن رئيس اتحاد الكرة المصري لا يريد إلغاء الدوري، خاصةً أنه لم يكن يحلم يوما ما أنه يصبح رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة".

وأتم قائلا: "نحن نعيش أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا بجانب المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية في الوقت الحالي، ويجب إعلان إلغاء الموسم حفاظا على صحة اللاعبين التي تعتبر أهم من الدوري والكأس".

وكان جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، أنه تم إرسال سيناريو عودة الدوري لوزارة الشباب والرياضة، بانطلاق التدريبات في بداية شهر يونيو المقبل أو منتصفه مع استئناف المسابقة في منتصف يوليو.

يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب بعد خوضه 18 لقاء، بينما يأتي الزمالك رابعا خلف بيراميدز بـ31 نقطة من 16 مواجهة.