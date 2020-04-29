سيسيه: الزمالك امتلك أفضل لاعبي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

عبر عبد الله سيسيه مهاجم الزمالك السابق، وظفار العماني حالياً، عن سعادته بالعمل تحت قيادة مدرب الفريق الأبيض السابق حسام حسن الذي قاد القلعة البيضاء في فترة ارتداء سيسيه القميص الأبيض.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال عبد الله سيسيه :"عشقت اللعب تحت قيادة المدرب حسام حسن في فترة لعبي لنادي الزمالك".

Advertisements

وأضاف سيسيه :"مع الزمالك كان لدينا أفضل لاعبي الدوري في مصر، قضيت فترة ممتعة بالقميص الأبيض".

وعن أفضل لاعبي النادي الأبيض قال سيسيه :"هناك الكثير من اللاعبين الرائعين في نادي الزمالك، لا يمكنني تحديد لاعب بعينه ليكون الأفضل على الإطلاق".

أنهى سيسيه قائلاً :"أذكر أن أحمد حسن لاعب الزمالك السابق كان مميزاً للغاية، كما أنه كان يمنحني النصائح دوماً ويحفزني لتقديم أفضل ما لدي".