نائب اللجنة الخماسية: أرسلنا سيناريو عودة الدوري لوزارة الرياضة.

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المنوطة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتاً أن اللجنة أرسلت سيناريو عودة الدوري لوزارة الشباب والرياضة.

وفي تصريحاتلة لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال جمال محمد علي :"الملف بالكامل الآن عند وزارة الشباب والرياضة بشأن عودة الدوري، لكننا ننتظر قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي أولاً".

Advertisements

وأضاف نائب رئيس اللجنة الخماسية :"التدريبات ستعود في بداية يونيو أو منتصفه، وسيتم استئناف الدوري في منتصف يوليو وفقاً للسيناريو الذي وضعناه".

وعن موعد انتهاء المسابقة قال جمال محمد علي :"نحتاج إلى شهرين فقط من أجل إنهاء مسابقة الدوري، ولا توجد مشكلة في هذا الأمر، ونعمل على سيناريوهات إضافية لاستئناف النشاط".

وأنهى جمال محمد علي :"ستكون هناك اشتراطات صحية بعد عودة الدوري بشأن عدد أفراد الجهاز الفني والحضور في الملاعب، ووجود معدات وأجهزة التعقيم في كل مكان".